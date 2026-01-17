الأخبار

وزارة التربية تعلن جدول الامتحانات التمهيدية للمراحل الدراسية (الابتدائي والمتوسط والإعدادي)


أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن جدول الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2025 / 2026 للمراحل الدراسية كافة، فيما أشارت إلى أن الجدول يشمل الدراسات العربية والكردية والتركمانية، حيث ذكرت التربية في بيان، أنه "تم ارسال جدول الامتحانات التمهيدية للمراحل (الابتدائية، والمتوسطة، والإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي) إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، عدا إقليم كردستان". كذلك أضافت، أن "الجدول يتضمن الدراسات العربية والكردية والتركمانية للعام الدراسي الحالي".

 

Image 1 of 1

