قائد عمليات بغداد يعلن عن انخفاض كبير في الجرائم المسجلة

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم السبت، عن انخفاض كبير في الجرائم المسجلة، مشيراً الى أن المفارز المشتركة والمؤقتة أسهمت في انخفاض الجريمة، حيث ذكر التميمي للوكالة الرسمية إن "هناك مفارز مشتركة تنصب في أوقات محددة في مناطق بغداد، الهدف منها تحقيق استتباب الأمن، وأيضاً متابعة كل الأمور التي تحاول تعكير صفو الأمن في العاصمة"، لافتاً الى أن "مهمة هذه المفارز منع انتشار المخدرات والأسلحة غير المرخصة ومحاسبة العجلات غير المرخصة، ومنع حدوث الجرائم الأخرى".

كذلك أضاف أن "هناك جهوداً كبيرة تبذلها هذه المفارز، وهناك نتائج كبيرة في تحقيق استقرار الأمن، وأيضاً هناك انخفاض كبير في الجريمة في العاصمة بغداد من خلال متابعة للقوات الأمنية لهذا الجانب".