هيئة النزاهــة: ضبط ثلاثة متهمين وإحباط محاولاتـهم للاستيلاء على أراضٍ في ميسان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين في محافظة ميسان؛ على خلفيَّة استيلائهم على أراضٍ عائدةٍ للدولة، ما تسبَّب بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال ومصالح الدولة، حيث أوضحت الهيئة في بيان، نشرته الوكالة الرسمية، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان وبعد قيامه بأعمال المُتابعة والتحرّي تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ على خلفيَّة قيامهما بتقطيع أراضٍ عائدةٍ للدولة والاستيلاء عليها، وبيعها للمُواطنين على أنَّها طابو (سند 25)".

كما أشارت إلى أنَّ "المتهمين تمَّ ضبطهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما ببيع قطع الأراضي المُقسَّمة وتسليك أعمدة الكهرباء"، مبينة، أنَّ "مساحة الأرض الكليَّة المتجاوز عليها تُقدَّرُ بأكثر من (8 دوانم)".

كذلك، قام الفريق بـ"ضبط مُتَّهمٍ أثناء محاولته الاستيلاء على أرضٍ زراعيَّةٍ واقعةٍ قرب دائرة البطاقة الوطنيَّة القديمة في أحد أحياء مدينة العمارة، حيث لاحظ الفريق فور وصوله إلى الموقع وجود آثار تجريف للأرض، تمثلت بفتح شارعٍ ترابيٍّ وسط الأرض الزراعيَّة، تمهيداً لتقسيمها إلى قطعٍ سكنيَّةٍ، حيث لوحظ أنَّ المُتَّهم كان يجرف الأرض ويباشر أعمال التفتيت بنفسه مُستعيناً بآليةٍ نوع (شفل) كان يستقلها، وقد تمكَّن فريق الهيئة من ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود؛ على خلفيَّة إضراره عمداً بمصالح الدولة".