مصدر: محكمة السليمانية ترفض الإفراج عن شاسوار عبد الواحد بكفالة

أفاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين ( 12 كانون الثاني 2026 )، برفض محكمة السليمانية الافراج عن رئيس حراك الجيل الجديد ساشوار عبد الواحد.

وقال المصدر إن "المحكمة رفضت الافراج عن عبد الواحد بكفالة مالية".

وفي آب 2025، أعلنت شرطة السليمانية، اعتقال شاسوار عبد الواحد، رئيس حركة الجيل الجديد، بناءً على أمر صادر من القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقال المتحدث باسم شرطة السليمانية، سركوت أحمد، في مؤتمر صحفي، إن عملية الاعتقال نُفِّذت من قبل قوة تابعة للشرطة وبأمر قضائي، نافياً ما تردد عن قيام قوة خاصة بمداهمة منزله.

وكان مصدر أمني قد أفاد ، بأن الاعتقال جاء على خلفية شكوى مقدمة من النائبة السابقة في برلمان كردستان عن الجيل الجديد، شادي نوزاد، استناداً إلى المادة 431 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالتهديد.

وأشار المصدر إلى أن محكمة السليمانية أصدرت الأسبوع الماضي حكماً غيابياً بسجن عبد الواحد ستة أشهر، فضلاً عن وجود شكوى أخرى ضده تتعلق بأسهم في مشروع "جافي لاند".