شرطة البصرة تفض مشاجرة في الصالحية وتلقي القبض على المتورطين

أعلنت شرطة محافظة البصرة، اليوم الاثنين ( 12 كانون الثاني 2026 )، فضّ مشاجرة في منطقة الصالحية والقبض على جميع المتورطين فيها.

وذكرت الشرطة في بيان أنّه "بعد ورود معلومات عن مشاجرة بين مواطنين وسائق آلية تابعة لإحدى الشركات العاملة على طريق الصالحية في منطقة الصالحية، تم على الفور توجيه مفارز شرطة البصرة إلى مكان الحادث، حيث جرى فضّ المشاجرة وإلقاء القبض على المتورطين فيها".

وأكدت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة أصولياً".