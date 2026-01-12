البصرة تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين ( 12 كانون الثاني 2026 )، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.

وذكر المجلس في بيان أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 15/1/2026 في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)".

وأشار البيان إلى أن "قرار التعطيل يستثني الدوائر الصحية والأمنية، نظراً لطبيعة عملها واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين".