الأمن الوطني يقبض على منفذ حرق فتاة بالتيزاب في بغداد

تمكن جهاز الأمن الوطني، اليوم الإثنين ( 12 كانون الثاني 2026 )، من فك خيوط حادثة حرق فتاة باستخدام مادة التيزاب والقبض على المتهم الرئيسي في العاصمة بغداد.

وذكر إعلام الجهاز في بيان، أن "التحقيقات أظهرت أن المتهم أُوقف بالجرم المشهود على خلفية قضايا مخدرات، ما مكّن الجهات الأمنية من توسيع دائرة التحقيق وكشف تفاصيل الحادثة كاملة".

وأضاف البيان أن "المتهم أقر بتنفيذ الاعتداء بدافع مادي، مع تحريض وتخطيط من شخص آخر، في إطار فعل إجرامي منظم استهدف إلحاق أذى جسدي بالضحية".

وأوضح أن "الجريمة نفذت بأسلوب مباغت وسريع، إذ استهدفت الضحية قرب عجلتها قبل أن يفر الجناة، في محاولة لإخفاء الأدلة، إلا أن المتابعة الاستخبارية المستمرة حالت دون إفلاتهم من العدالة".