رئبس المنافذ الحدودية يعلن عن نشر سيطرات قرب الإقليم لاستحصال فروقات الرسوم

اعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي، اليوم الاثنين، عن نشر سيطرات قرب الإقليم لاستحصال فروقات الرسوم.

وقال الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية ان "هناك منافذ ومعابر غير رسمية في إقليم كردستان مع دول الجوار تؤثر بشكل مباشر على المنافذ الاتحادية"، مشيراً إلى، أنه "تم تقديم عرض متكامل للبرلمان يتضمن أسماء ومواقع وإحداثيات هذه المعابر، حيث إن غلقها سيسهم بارتفاع الإيرادات الحكومية بشكل كبير".

واضاف أن "الحكومة اتخذت إجراءات بديلة تمثلت بنشر سيطرات ونقاط جمركية في محافظات نينوى وكركوك وديالى؛ لغرض جباية فروقات الرسوم الجمركية بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم وتم ربطها شبكياً"، لافتاً إلى، أن "الهدف هو جباية الفارق في المبالغ المستحصلة عن البضائع وضمان تعرفة جمركية موحدة في عموم العراق، ومنع أي تفاوت أو تمييز بين المنافذ وستكون هناك إجراءات أخرى".