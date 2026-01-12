الأخبار

ايران تعلن القبض على 10 مخربين من منفذي جريمة "ميدان هروي"


 

 

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن القبض على 10 من منفذي جريمة "ميدان هروي".

وقالت الوزارة في خبر انه "تم كشف شحنة أسلحة تضمّ 273 قطعة من مختلف أنواع الأسلحة"، مبينة ان "الشحنة المكتشفة كانت مخبّأة بشكل احترافي داخل شاحنة ترانزيت أجنبية". وأضافت انه "جرى اعتقال 3 أشخاص على صلة بالعملية".

وأكدت "إلقاء القبض على فريق مكون من 10 أشخاص من منفذي جريمة "ميدان هروي" في شمال شرق طهران"، موضحة ان "الفريق الإرهابي أقدم في 7 كانون الثاني على إعدام اثنين من عناصر التعبئة بطريقة وحشية".

وبينت ان "هذا الفريق الإرهابي كان قد دخل حديثاً إلى طهران قادماً من إحدى المحافظات الحدودية"، لافتة الى ان "عناصر الفريق الإرهابي أدلوا باعترافات مهمة بشأن إضرام النار في المساجد والبنوك والممتلكات".

