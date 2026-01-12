الحشد يعلن انطلاق خطته الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة الإمام الكاظم (ع)

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين، انطلاق الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) في العاصمة بغداد.

وقال قائد عمليات بغداد في هيئة الحشد الشعبي، حسين السماحي، في بيان، إن "الخطة الأمنية والخدمية انطلقت بالتنسيق والتعاون مع القوات الأمنية الماسكة في محافظة بغداد، وضمن قواطع المسؤولية المحددة، وبالتعاون أيضًا مع الدوائر والجهات الخدمية، كل حسب اختصاصه".

ولفت إلى أن "الأعداد المتوقعة للزائرين هذا العام قد تكون أكثر من العام السابق، والتي تجاوزت (12) مليون زائر".