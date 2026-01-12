الأخبار

وزارة الداخلية تحدد عقوبة من يحاول مضايقة السائحين والزائرين


حددت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عقوبة من يحاول مضايقة السائحين والزائرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، للوكالة الرسمية إن "الوزارة قطعت شوطاً كبيراً من اجل ان ينعم العراق بأمن مستدام، وهذه الجهود أسهمت في جعل العراق من الدول الجاذبة لكبرى الشركات والمستثمرين العرب والأجانب، فضلاً عن تنشيط السياحة والاستثمار، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، ولا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية".

وأضاف ان "العراق بات يتمتع ببيئة اقتصادية جاذبة وبيئة مناسبة للسياحة العربية والأجنبية، لما يملكه من إرث تاريخي وحضاري ومعالم دينية وأثرية وسياحية مهمة"، مؤكداً "حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على الهوية الحضارية والتاريخية للبلد، وتأمين الأجواء الآمنة والمناسبة وتهيئة بيئة سياحية صحية لجميع الزائرين والسائحين القادمين من مختلف دول العالم".

وأشار الى ان "إجراءات وزارة الداخلية رادعة وحازمة بحق كل من يحاول تعكير الأجواء أو الإساءة الى الجهود الأمنية أو مضايقة السائحين والزائرين"، منوهاً بأن "مثل هذه التصرفات حالات دخيلة ولا تمثل ثقافة المواطن العراقي".

وأردف ان "الوزارة تعمل على تطبيق القانون بحزم على كل من يسيء الى سمعة البلد، وإن إجراءاتها لا تقتصر على التنبيه والتحذير، بل تشمل المتابعة والمراقبة والاعتقال والمحاسبة".

وأوضح ان "العراق شهد تحسناً ملحوظاً في مؤشرات التقارير والمعايير الدولية والإقليمية، إذ أصبح يعد من الدول التي تعمل على استتباب الأمن واستقطاب الشركات الكبرى والسياحة الأجنبية"، مبينا ان "وزارة الداخلية حققت نسبة إنجاز بلغت 98 بالمئة من البرنامج الحكومي".

 

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
