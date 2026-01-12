الأخبار

عمليات بغداد: وصايا وإرشادات لأصحاب الهيئات والمواكب الحسينية


أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، وصايا وإرشادات لأصحاب الهيئات والمواكب الحسينية المشاركة في إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، وذلك للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، حيث ذكرت القيادة في بيان، إنها "تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أبناء الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)"، ودعت أصحاب الهيئات والمواكب الحسينية إلى "اتباع الوصايا والإرشادات أدناه للحفاظ على أمنكم وسلامتكم".

1- إن القوات الأمنية، بكافة صنوفها، وُجدت لحمايتكم، والتعاون معها واجب أساسي.

2- الحفاظ على انسيابية حركة العجلات والأشخاص، وعدم نصب مواكب العزاء أو تقديم الخدمات في نهر الطريق أو الجزر الوسطية.

3- عدم تناول الأطعمة والمشروبات من الأشخاص غير المعروفين.

4- المحافظة على الهدوء وفسح المجال أمام الأجهزة الأمنية، والتعاون معها عند حدوث أي ظرف طارئ.

5-عدم التدافع عند المداخل المؤدية إلى الأماكن المقدسة أو المصاعد أو عجلات نقل الزائرين.

6- الالتزام بالسير في الطرق المؤمَّنة من قبل الأجهزة الأمنية حصراً.

7- عدم تصديق الإشاعات المغرضة أو الترويج لها، لما لها من تأثير في إثارة الهلع بين المواطنين.

8- إبلاغ الأجهزة الأمنية عن العناصر المشبوهة أو المندسين بين المواكب أو عن الأجسام الغريبة.

9- ضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل أصحاب المواكب أثناء أداء خدمة الطبخ، والتعامل الصحيح مع أسطوانات الغاز المستخدمة.

10- تجنب خزن الوقود داخل المواكب والسرادق، مهما كانت كمياته قليلة أو كثيرة، وإبعاد مصادر النار عن الخيام أو السرادق.

11- الانتباه إلى التوصيلات الكهربائية والاهتمام بالعزل الجيد، وكذلك نصب المولدات والعاكسات الكهربائية في أماكن بعيدة وآمنة عن المواطنين.

12- عدم لمس الأشياء الغريبة أو العبث بها، والإبلاغ عنها لأقرب مفرزة أمنية.

13- تأمين مطافئ الحريق، والتي تُعد من أهم وسائل الأمان للمواكب، ووضع البوسترات والفولدرات الإرشادية التي وزعتها مديرية الدفاع المدني، والمتضمنة كيفية استخدام مطافئ الحريق بكافة أنواعها.

14- فسح المجال لعجلات الدفاع المدني وعجلات الطوارئ لغرض المرور وتأدية واجباتها.

15- الاتصال بالخط الساخن (911) والخطوط الخاصة بقيادة عمليات بغداد (07901936378 / 07717752552) من أي هاتف محمول عند حدوث أي طارئ.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عمليات بغداد: وصايا وإرشادات لأصحاب الهيئات والمواكب الحسينية
وزارة العدل تعلن المباشرة بإجراءات تحويل أربع مراكز صحية في سجون دائرة الإصلاح لمستشفيات
وزارة النقل: تخصيص أكثر من (350) باصاً حديثاً للزيارة الرجبية
صلاح الدين: الدفاع المدني ينشر فرق على طريق زائري الكاظمية المقدسة
هزة أرضية تسجل في البصرة ويشعر بها الأهالي
وزير الكهرباء يؤكد لطيف سامي: استقرار موازنة التشغيل أساس لديمومة المنظومة وتحسين التجهيز
توضيح من التربية بشأن تحسين المعدل والمحاولات
المرور: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطن اعتدى على منتسب أثناء تأدية واجبه في نينوى
البرلمان: 81 مرشحاً تقدموا للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية والتدقيق مستمر
وزارة الصحة تنفي كتاباً مزوراً يخص تعيينات خريجي كليات الطب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك