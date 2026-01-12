عمليات بغداد: وصايا وإرشادات لأصحاب الهيئات والمواكب الحسينية

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، وصايا وإرشادات لأصحاب الهيئات والمواكب الحسينية المشاركة في إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، وذلك للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، حيث ذكرت القيادة في بيان، إنها "تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أبناء الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)"، ودعت أصحاب الهيئات والمواكب الحسينية إلى "اتباع الوصايا والإرشادات أدناه للحفاظ على أمنكم وسلامتكم".

1- إن القوات الأمنية، بكافة صنوفها، وُجدت لحمايتكم، والتعاون معها واجب أساسي.

2- الحفاظ على انسيابية حركة العجلات والأشخاص، وعدم نصب مواكب العزاء أو تقديم الخدمات في نهر الطريق أو الجزر الوسطية.

3- عدم تناول الأطعمة والمشروبات من الأشخاص غير المعروفين.

4- المحافظة على الهدوء وفسح المجال أمام الأجهزة الأمنية، والتعاون معها عند حدوث أي ظرف طارئ.

5-عدم التدافع عند المداخل المؤدية إلى الأماكن المقدسة أو المصاعد أو عجلات نقل الزائرين.

6- الالتزام بالسير في الطرق المؤمَّنة من قبل الأجهزة الأمنية حصراً.

7- عدم تصديق الإشاعات المغرضة أو الترويج لها، لما لها من تأثير في إثارة الهلع بين المواطنين.

8- إبلاغ الأجهزة الأمنية عن العناصر المشبوهة أو المندسين بين المواكب أو عن الأجسام الغريبة.

9- ضرورة أخذ الحيطة والحذر من قبل أصحاب المواكب أثناء أداء خدمة الطبخ، والتعامل الصحيح مع أسطوانات الغاز المستخدمة.

10- تجنب خزن الوقود داخل المواكب والسرادق، مهما كانت كمياته قليلة أو كثيرة، وإبعاد مصادر النار عن الخيام أو السرادق.

11- الانتباه إلى التوصيلات الكهربائية والاهتمام بالعزل الجيد، وكذلك نصب المولدات والعاكسات الكهربائية في أماكن بعيدة وآمنة عن المواطنين.

12- عدم لمس الأشياء الغريبة أو العبث بها، والإبلاغ عنها لأقرب مفرزة أمنية.

13- تأمين مطافئ الحريق، والتي تُعد من أهم وسائل الأمان للمواكب، ووضع البوسترات والفولدرات الإرشادية التي وزعتها مديرية الدفاع المدني، والمتضمنة كيفية استخدام مطافئ الحريق بكافة أنواعها.

14- فسح المجال لعجلات الدفاع المدني وعجلات الطوارئ لغرض المرور وتأدية واجباتها.

15- الاتصال بالخط الساخن (911) والخطوط الخاصة بقيادة عمليات بغداد (07901936378 / 07717752552) من أي هاتف محمول عند حدوث أي طارئ.