الأخبار

وزارة العدل تعلن المباشرة بإجراءات تحويل أربع مراكز صحية في سجون دائرة الإصلاح لمستشفيات


أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، المباشرة بإجراءات تحويل أربعة مراكز صحية في سجون دائرة الإصلاح إلى مستشفيات وإنشاء مركز للتعافي بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، بالارتقاء بالواقع الصحي داخل المؤسسات الإصلاحية، أعلنت وزارة العدل / دائرة الإصلاح العراقية، المباشرة بتنفيذ خطتها الخاصة بتحويل أربعة مراكز صحية داخل السجون إلى مستشفيات متكاملة بسعة (50) سريراً لكل مركز، بالتعاون والتنسيق المباشر مع وزارة الصحة".

وأضافت، ان "الخطة تشمل تحويل المراكز الصحية في كلٍّ من سجن الناصرية المركزي، ومجمع سجون بغداد المركزي، وسجن التاجي، وسجن بابل إلى مستشفيات داخلية مجهزة لتقديم خدمات طبية وتشخيصية وعلاجية متكاملة للنزلاء، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقليل الحاجة إلى الإحالات الخارجية، وتعزيز الجانب الإنساني والصحي داخل المؤسسات الإصلاحية".

وتابعت، ان "الخطة تضمنت أيضا إنشاء مركز صحي متخصص للتعافي من الإدمان على المخدرات في مجمع سجون بغداد المركزي، يُعنى بتقديم برامج علاجية وتأهيلية متكاملة بإشراف كوادر طبية ونفسية متخصصة، وبما ينسجم مع المعايير الصحية المعتمدة، ويسهم في دعم برامج الإصلاح وإعادة التأهيل للنزلاء".

كذلك أكد قسم الصحة العامة في دائرة الإصلاح العراقية، وفقاً للبيان أن "الملاكات الصحية، وبالتعاون مع وزارة الصحة، باشرت إجراء الكشوفات الأولية، وإعداد التصاميم والخطط الفنية، وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المستشفيات والمركز التخصصي، فضلاً عن العمل على توفير الأجهزة الطبية والمستلزمات الأساسية والكوادر المتخصصة لضمان تشغيل هذه المرافق وفق أفضل المعايير المهنية".

كما لفتت الى ان "هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة العدل لتطوير البنى التحتية الصحية داخل السجون، وتعزيز حق النزلاء في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، وبما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ويسهم في تحسين البيئة الإصلاحية ودعم مسارات إعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء بعد انقضاء محكومياتهم ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عمليات بغداد: وصايا وإرشادات لأصحاب الهيئات والمواكب الحسينية
وزارة العدل تعلن المباشرة بإجراءات تحويل أربع مراكز صحية في سجون دائرة الإصلاح لمستشفيات
وزارة النقل: تخصيص أكثر من (350) باصاً حديثاً للزيارة الرجبية
صلاح الدين: الدفاع المدني ينشر فرق على طريق زائري الكاظمية المقدسة
هزة أرضية تسجل في البصرة ويشعر بها الأهالي
وزير الكهرباء يؤكد لطيف سامي: استقرار موازنة التشغيل أساس لديمومة المنظومة وتحسين التجهيز
توضيح من التربية بشأن تحسين المعدل والمحاولات
المرور: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطن اعتدى على منتسب أثناء تأدية واجبه في نينوى
البرلمان: 81 مرشحاً تقدموا للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية والتدقيق مستمر
وزارة الصحة تنفي كتاباً مزوراً يخص تعيينات خريجي كليات الطب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك