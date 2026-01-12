وزارة العدل تعلن المباشرة بإجراءات تحويل أربع مراكز صحية في سجون دائرة الإصلاح لمستشفيات

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، المباشرة بإجراءات تحويل أربعة مراكز صحية في سجون دائرة الإصلاح إلى مستشفيات وإنشاء مركز للتعافي بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، بالارتقاء بالواقع الصحي داخل المؤسسات الإصلاحية، أعلنت وزارة العدل / دائرة الإصلاح العراقية، المباشرة بتنفيذ خطتها الخاصة بتحويل أربعة مراكز صحية داخل السجون إلى مستشفيات متكاملة بسعة (50) سريراً لكل مركز، بالتعاون والتنسيق المباشر مع وزارة الصحة".

وأضافت، ان "الخطة تشمل تحويل المراكز الصحية في كلٍّ من سجن الناصرية المركزي، ومجمع سجون بغداد المركزي، وسجن التاجي، وسجن بابل إلى مستشفيات داخلية مجهزة لتقديم خدمات طبية وتشخيصية وعلاجية متكاملة للنزلاء، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقليل الحاجة إلى الإحالات الخارجية، وتعزيز الجانب الإنساني والصحي داخل المؤسسات الإصلاحية".

وتابعت، ان "الخطة تضمنت أيضا إنشاء مركز صحي متخصص للتعافي من الإدمان على المخدرات في مجمع سجون بغداد المركزي، يُعنى بتقديم برامج علاجية وتأهيلية متكاملة بإشراف كوادر طبية ونفسية متخصصة، وبما ينسجم مع المعايير الصحية المعتمدة، ويسهم في دعم برامج الإصلاح وإعادة التأهيل للنزلاء".

كذلك أكد قسم الصحة العامة في دائرة الإصلاح العراقية، وفقاً للبيان أن "الملاكات الصحية، وبالتعاون مع وزارة الصحة، باشرت إجراء الكشوفات الأولية، وإعداد التصاميم والخطط الفنية، وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المستشفيات والمركز التخصصي، فضلاً عن العمل على توفير الأجهزة الطبية والمستلزمات الأساسية والكوادر المتخصصة لضمان تشغيل هذه المرافق وفق أفضل المعايير المهنية".

كما لفتت الى ان "هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة العدل لتطوير البنى التحتية الصحية داخل السجون، وتعزيز حق النزلاء في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، وبما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ويسهم في تحسين البيئة الإصلاحية ودعم مسارات إعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء بعد انقضاء محكومياتهم ".