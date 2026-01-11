توضيح من التربية بشأن تحسين المعدل والمحاولات

أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد ( 11 كانون الثاني 2026 )، عزمها عرض توصيات مجلس النواب الخاصة بإعادة العمل بنظامي تحسين المعدل والمحاولات لطلبة السادس الإعدادي على هيئة الرأي في الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في تصريح صحفي إن "توصيات مجلس النواب الخاصة بإعادة العمل بنظام تحسين المعدل واعتماد نظام المحاولات لطلبة الصف السادس الإعدادي، ستطرح على طاولة هيئة الرأي في وزارة التربية لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها".

وكان مجلس النواب قد أصدر، في وقت سابق، قراراً نيابياً يقضي بإعادة العمل بنظام تحسين المعدل ونظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي.

ونص القرار النيابي على السماح لطلبة السادس الإعدادي بفروعه كافة، الراسبين بدرس واحد أو درسين أو ثلاثة للعام الدراسي 2024- 2025، في الدراسات (الصباحية والمسائية والخارجية)، بالدوام وأداء الامتحانات وفق نظام المحاولات المعمول به.