وزير الكهرباء : توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لإنشاء محطات بطاقة 48 ألف ميغاواط

اعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لإنشاء محطات بطاقة 48 ألف ميغاواط.

وقال بيان للوزارة، : إن "الوزير حضر أعمال معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي الحادي عشر، على أرض معرض بغداد الدولي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتستمر أعماله ، للمدة من 10 ولغاية 12 كانون الثاني 2026".

واوضح الوزير : إن "الحكومة وضعت ملف الطاقة في صدارة أولوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وعملت وزارة الكهرباء على تنفيذ رؤية متكاملة شملت تأهيل المحطات وإطلاق مشاريع إنتاجية واستثمارية جديدة قيد التنفيذ بطاقة تقارب 15 ألف ميغاواط، إلى جانب توقيع اتفاقات استراتيجية مع شركات عالمية لإنشاء محطات جديدة بطاقة 48 ألف ميغاواط تعتمد على الوقود المحلي" .

واشار الى أن "الوزارة استكملت مشاريع الدورات المركبة المتوقفة، ما سيسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق طاقة إضافية من الوقود نفسه دون زيادة في الاستهلاك، فضلاً عن تطوير شبكات النقل وتنفيذ الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلاً عن محطات الطاقة الشمسية التي يجري تنفيذها حالياً في عدة محافظات عراقية