الأخبار

وزير الكهرباء : توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لإنشاء محطات بطاقة 48 ألف ميغاواط


اعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لإنشاء محطات بطاقة 48 ألف ميغاواط.

وقال بيان للوزارة، : إن "الوزير حضر أعمال معرض ومؤتمر طاقة العراق الدولي الحادي عشر، على أرض معرض بغداد الدولي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وتستمر أعماله ، للمدة من 10 ولغاية 12 كانون الثاني 2026".

واوضح الوزير : إن "الحكومة وضعت ملف الطاقة في صدارة أولوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وعملت وزارة الكهرباء على تنفيذ رؤية متكاملة شملت تأهيل المحطات وإطلاق مشاريع إنتاجية واستثمارية جديدة قيد التنفيذ بطاقة تقارب 15 ألف ميغاواط، إلى جانب توقيع اتفاقات استراتيجية مع شركات عالمية لإنشاء محطات جديدة بطاقة 48 ألف ميغاواط تعتمد على الوقود المحلي" .

واشار الى أن "الوزارة استكملت مشاريع الدورات المركبة المتوقفة، ما سيسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق طاقة إضافية من الوقود نفسه دون زيادة في الاستهلاك، فضلاً عن تطوير شبكات النقل وتنفيذ الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلاً عن محطات الطاقة الشمسية التي يجري تنفيذها حالياً في عدة محافظات عراقية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصحة تنفي إيقاف صرف رواتب الأطباء العاملين بالعيادات الخاصة
جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد الأحد
قصف جوي يطيح بعناصر داعش الارهابي في الأنبار
وزير الكهرباء : توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية لإنشاء محطات بطاقة 48 ألف ميغاواط
النقل تعلن تسيير 11 قطاراً لنقل زائري الإمام الكاظم "ع" في ذكرى استشهاده
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
العتبة الكاظمية تبدأ مراسم رفع رايات العزاء بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)
كتلة بدر النيابية تقدم مقترحين لزيادة جزء من الإيرادات غير النفطية في العراق
الديمقراطي الكردستاني يكشف عن خيارين لحسم اختيار رئيس الجمهورية
بداية مقلقة للبرلمان الجديد.. حضور النواب يتناقص تدريجيًا و100 نائب "بلا دوام" منذ أداء القسم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك