وفد العتبة الحسينية يزور شقيق المرجع الاعلى السيد السيستاني ويهديه راية قبة الإمام الحسين

أوفدت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الجمعة ( 9 كانون الثاني 2026 )، بتوجيه من المتولي الشرعي الشيخ عبدالمهدي الكربلائي وفدًا رسميًا للاطمئنان على صحة السيد هادي السيستاني شقيق المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف .

وذكر إعلام العتبة في بيان ، نقلاً عن عضو الوفد عبد الأمير طه المطوري إن "وفد العتبة الحسينية قدم راية قبة الإمام الحسين (عليه السلام) إلى السيد هادي السيستاني، تعبيرًا عن مشاعر المحبة والاحترام، متمنين له دوام الصحة والعافية".

وأكد المطوري أن "هذه المبادرة جاءت نتيجة حرص العتبة الحسينية المقدسة على التواصل مع الشخصيات الدينية والعلمية، انطلاقًا من رسالتها الدينية والإنسانية في تعزيز أواصر المحبة والتكافل".