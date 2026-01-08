وزير العمل يبحث مع السفير الأسترالي تعزيز التعاون في مجالات العمل والتشغيل

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي مع السفير الأسترالي لدى العراق غلين مايلز سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، وبما يدعم جهود الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد الوزير أهمية توسيع مجالات التعاون الدولي لدعم سياسات الوزارة الرامية إلى تعزيز فرص العمل، وتطوير برامج التشغيل، وتمكين الفئات الهشة عبر برامج الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية.

وتناول اللقاء حسب بيان للوزارة التعاون في مجالات التدريب المهني وتنمية المهارات، ودعم البرامج الهادفة إلى تحسين قابلية التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة، فضلاً عن بحث آليات الإسهام في تطوير برامج الحماية الاجتماعية بما يعزز الاستقرار الاجتماعي.