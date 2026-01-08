الأخبار

وزير الخارجية يحذر من انعكاسات استمرار الأحداث في سوريا على الوضع في العراق


بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الخميس ( 8 كانون الثاني 2026 )، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في سوريا واليمن، والتوترات الإقليمية وانعكاساتها على العراق والمملكة.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أن "الاتصال تناول آخر المستجدات في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الأحداث الجارية في مدينة حلب، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراعات ومواصلة المسارات التفاوضية بين الحكومة الانتقالية وقيادات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".

وأعرب حسين، وفقاً للبيان، "عن قلقه إزاء الهجمات التي تستهدف مناطق مدنية في حلب، وما نتج عنها من نزوح آلاف المواطنين، مشدداً على أهمية التعاون لإيقاف هذه الاعتداءات ودعم الأمن والاستقرار في سوريا، محذراً من انعكاسات استمرار الأحداث على الوضع في العراق".

كما شدد الجانبان على "ضرورة التواصل مع حكومة الإدارة الانتقالية في دمشق لمناقشة خطورة التطورات والعمل على معالجتها".

وفي سياق آخر، "تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في اليمن وأهمية تهدئة الأوضاع لخدمة مصلحة الشعب اليمني".

وتطرق الاتصال أيضاً إلى "التوترات والتهديدات العامة في المنطقة، بما فيها الأوضاع في إيران، وتقييم المشهد الإقليمي وانعكاساته على العراق والسعودية، قبل أن يُختتم بمناقشة تطورات فنزويلا وتأثيراتها المحتملة على أسعار النفط في الأسواق العالمية".

