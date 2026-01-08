اجتماع وزاري لمناقشة الملفات الاقتصادية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبدالغني السواد، اليوم الخميس ( 8 كانون الثاني 2026 )، وزيرة المالية طيف سامي ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبدالكريم الفيصل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية.

وذكر إعلام الوزارة في بيان"، أن "اللقاء شهد عقد اجتماع حضره وكيل الوزارة لشؤون التوزيع، ووكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، وعدد من المدراء العامين لشركات ودوائر الوزارة".

وأضاف البيان أنه "جرى خلاله الاجتماع مناقشة الموضوعات الاقتصادية والمالية".