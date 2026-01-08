الأخبار

حالة الطقس: أمطار وثلوج لأربعة أيام متتالية


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج لأربعة أيام متتالية، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع تساقط زخات مطر في المنطقتين الوسطى والشمالية، كما تتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية، على أن تشمل الأمطار المنطقة الجنوبية ليلاً، والرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة تشتد في بعض المناطق إلى أكثر من (30) كم/س، مسببة تصاعد الغبار، فيما تنخفض درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".

كما أضافت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 11، دهوك ونينوى وأربيل 12، وكركوك 13، ديالى وصلاح الدين 15، والأنبار 16، بغداد وواسط 19 ، وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل وميسان والديوانية 20، وذي قار والمثنى والبصرة 21"، وتابعت أن "طقس يوم السبت سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع تساقط زخات مطر خاصة في الأقسام الشرقية من البلاد، كما تتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية ويتحسن الطقس تدريجيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ابتداء من الأقسام الغربية منهما ، والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تشتد إلى أكثر من (40) كم/س، مثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وقليلاً في المنطقة الوسطى".

كذلك أشارت إلى أن "طقس يوم الأحد سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائما في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة فيها كما تتساقط في أقسامها الجبلية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".

فيما أكدت أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية، كما تتساقط في أقسامها الجبلية ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تشتد إلى أكثر من (30) كم/س مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

