بابليون ترد على الاتروشي : : الالتفاف على الاستحقاقات الدستورية سيدفعنا للمطالبة باعفاء اي مسؤول يتجاوز صلاحياته

اكدت حركة بابليون ، إن شؤون المكوّن المسيحي هي شأن داخلي يخص ابناءه وممثليه الحقيقيين، كما رفضت اي وصاية أو تدخل من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، تحت أي عنوان أو مبرر.

وقالت الحركة ،في بيان ، تعليقا على تصريحات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فرهاد الاتروشي بشأن مقرر مجلس النواب، اليوم الأربعاء:" ان بعض الجهات التي تدّعي الحرص على لتوازن والتمثيل، هي ذاتها التي سرقت واستحوذت على مقاعد مكونات اصيلة بوسائل غير محترمة، شملت مقعد المكوّن المسيحي ، ومقعد الكرد الفيليين (الشيعة) في محافظة واسط ، ومقعد المكوّن الايزيدي ".

واضافت :" ان هؤلاء لا يمثلون المكونات التي وصلوا باسمها، بل يمثلون حزبهم فقط، الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويعملون وفق اجندات سياسية مرتبطة بحكومة اربيل ، وهو امر لم يعد خافيًا على أحد" ، مؤكدة :" ان احترام التوافقات السياسية لا يكون بالتصريحات الاعلامية، بل باحترام ارادة المكونات وحقها الدستوري في اختيار ممثليها الحقيقيين، بعيدًا عن الفرض والتدخل وسرقة الاستحقاقات" .

وحذرت الحركة ، من :" ان استمرار التدخل في شؤون المكوّن المسيحي، او محاولة الالتفاف على استحقاقاته الدستورية والسياسية، سيدفعنا الى اتخاذ جميع الاجراءات الدستورية والسياسية اللازمة، بما فيها المطالبة باعفاء اي مسؤول يتجاوز صلاحياته او يسيء لمبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية"، بحسب البيان .

وقد اصدر مكتب نائب رئيس مجلس النواب فرهاد الاتروشي ، في وقت سابق مساء اليوم ، بيانا قال فيه مانصه:"ليس هناك قرار رسمي صادر او اتفاق بين الكتل النيابية ، بما يتعلق بمقرر مجلس النواب ويخص اخواننا من المكون المسيحي ، وكل ما يقال وينشر في هذا الشأن غير صحيح ".

وكان مجلس النواب اعلن في وقت سابق ، عن اختيار النائب ايفان فائق جابرو ، مقررا لمجلس النواب .