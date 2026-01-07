الدفاع تعلن "خطة خمسية" لتطوير المؤسسة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، ( 7 كانون الثاني 2026 )، عن وضع خطة خمسية لتطوير القدرات الفنية للمؤسسة العسكرية.

وقال معاون رئيس أركان الجيش للميرة، الفريق حميد عناد للوكالة الرسمية إن "تطوير القدرات الفنية يخضع لضوابط وسياقات محددة وبإشراف مباشر من القائد العام ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، حيث يتم العمل وفق خطة خمسية موضوعة للنهوض بهذه المتطلبات".

وشدد عناد على "حرص الوزارة ورئاسة الأركان والقيادات العليا لتوفير كافة المستلزمات الإدارية، كما وأن الإطعام يعد أولوية أولى بالنسبة للقيادة"، مشيرا الى ان "أي حالات فردية قد تظهر لا يمكن تعميمها على الجيش بأكمله، خصوصاً مع وجود متابعة وحضور ميداني مستمر من قبل وزير الدفاع ورئيس الأركان لضمان تقديم أفضل الخدمات للمقاتلين".

وأكد، أن "توفير المتطلبات الضرورية هو الأساس لتمكين المقاتل من تنفيذ واجباته"، لافتاً إلى أن "الجيش العراقي لا يخضع للشائعات، فهو جيش متكامل ذو عقيدة عسكرية، ومتمرس ومثقف".

وبين عناد، ان "هناك أجهزة مختصة ومعنية بمحاربة الشائعات لضمان استقرار المؤسسة العسكرية".