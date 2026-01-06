السيطرة على حريق داخل سوق باب الدروازة في بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، فرض سيطرتها الكاملة على حريق اندلع داخل بناية في سوق باب الدروازة بمنطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية ان "فرق الدفاع المدني نجحت مساء اليوم الثلاثاء في السيطرة على إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مكونة من طابقين، تستخدم كقيصرية ومحال تجارية لبيع الملابس، مخالفة لشروط السلامة ومتطلبات الدفاع المدني في سوق باب الدروازة في منطقة الكاظمية المقدسة ببغداد، دون تسجيل أي إصابات بشرية مع تقليل الأضرار المادية".

وأضاف البيان، الى أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران من عدة محاور، رغم ضيق القيصرية والسوق التجاري، وأبعدت الحريق عن البنايات المجاورة. بعد ذلك، بدأت بتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى وسط البناية المحترقة، لتنهي الحريق في وقت قياسي وبمهنية عالية، بعد أن زجّت بعجلاتها التخصصية الحديثة، مدعومة بالعجلات الحوضية الساندة وكامل طواقمها".

وأشار إلى أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".