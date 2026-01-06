ترقب لاجتماع بين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين نهاية الأسبوع الجاري

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء ( 6 كانون الثاني 2026 )، بأن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين يعتزمان عقد اجتماع رفيع المستوى خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث ملفات سياسية شائكة على المستويين الإقليمي والاتحادي، وذلك في ظل التوترات السياسية الجارية والاستحقاقات الدستورية الراهنة.

ويأتي الاجتماع المرتقب، وفقا للمصادر التي تحدثت لـ "بغداد اليوم"، في وقت يواجه فيه الكرد ضغطا لإنهاء الخلافات حول ترشيح مرشح موحد لمنصب رئاسة الجمهورية، إضافة إلى بحث قضايا تشكيل حكومة إقليم كردستان وتعزيز التنسيق مع بغداد.

ولم يتم الإعلان رسميا عن موعد الاجتماع، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية انعقاده بنهاية الأسبوع الجاري.

من جانب آخر، شددت مصادر إعلامية كردية على أن الاجتماع يهدف إلى حسم ثلاثة ملفات سياسية أساسية تشمل الرئاسة العراقية، وتشكيل الحكومة الإتحادية، وتنسيق المواقف السياسية كرديا.