التربية تعتمد ضوابط جديدة لادارة المؤسسات التربوية الاهلية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، ( 6 كانون الثاني 2026 )، عن اعتماد ضوابط جديدة لتولي مهام الإدارة في المؤسسات التربوية الأهلية، فيما حددت موعداً نهائياً لترشيح الإدارات البديلة.

وذكر بيان للتربية ، أن "الوزارة اعتمدت ضوابط جديدة لتولي مهام الإدارة في المؤسسات التربوية الأهلية لمنصبي (مدير ومعاون مدير)"، مبينة أن "التعليمات الوزارية نصت على أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل تربوي من كليات التربية أو الكليات الساندة لها".

وأكدت الضوابط بحسب البيان، "إلغاء جميع الموافقات السابقة وإنهاء تكليف مديري ومعاوني المؤسسات التربوية الأهلية من خريجي الكليات غير التربوية"، مشددة على "إلزام المؤسسات بترشيح إدارات بديلة خلال مدة أقصاها نهاية امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2025-2026".