الأخبار

محافظ ديالى يعلن انتهاء أزمة "غاز الطبخ" ويتوعد "المتلاعبين بالأسعار"


أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء ( 6 كانون الثاني 2026 )، انتهاء أزمة غاز الطبخ في المحافظة، فيما توعد بمعاقبة المتلاعبين بالأسعار قانونياً.

وقال رئيس المجلس عمر الكروي، في حديث صحفي، إن "العديد من مناطق المحافظة شهدت خلال الـ72 ساعة الماضية أزمة في توفر غاز الطبخ، نتيجة سببين رئيسين، الأول قطع طريق كركوك – بغداد قرب طوزخورماتو أمام الشاحنات الناقلة للغاز السائل بسبب السيول، والثاني خلل فني في أنبوب النقل من البصرة باتجاه بغداد، ما أثر على حصة المحافظة".

وأضاف الكروي أن "الأمر تم معالجته خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصلت شحنات كبيرة من الغاز السائل إلى 24 معملًا، ستضخ نحو 32,000 قنينة غاز يومياً بطاقة قصوى لتغطية حاجة جميع الوحدات الإدارية، ولا سيما مراكز المدن الرئيسة".

وأشار إلى أن "الأزمة تم تجاوزها، وحالياً عملية إيصال قنينات غاز الطبخ إلى الأزقة والأحياء مستمرة بوتيرة متصاعدة"، مؤكداً أنه "تم توجيه الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتلاعب بالأسعار أو يحاول خلق أزمة، مع التأكيد على ضرورة ضمان توفر كميات كافية للمناطق خلال الساعات المقبلة".

وشهدت محافظة ديالى في الاونة الاخيرة أزمة نتيجة النقص الحاصل في غاز الطبخ، فضلا عن استغلال اصحاب النفوس الضعيفة هذه الازمة لرفع الاسعار واستغلال المواطنين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظ ديالى يعلن انتهاء أزمة "غاز الطبخ" ويتوعد "المتلاعبين بالأسعار"
بذكرى التأسيس.. الشيخ همام حمودي يدعو للنأي بالمؤسسة العسكرية عن التأثيرات السياسية
شرطة ميسان تكشف حقيقة الفيديوهات المتداولة عن أمن المحافظة
• مجلس النواب يعقد جلسته السبت المقبل بشأن الواردات غير النفطية
بيان صادر عن عائلة الشهيد القائد أبو مهدي المهندس ردا على تصريح رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد السوداني
وزارة النفط : ازمة الغاز مفتعلة وسنرسل شحنات اضافية
اندلاع حريق واسع في مصنع "جبس" بأربيل وإخلاء 3 مدارس
رئيس هيئة المساءلة: الجيش هو مدرسة للانضباط والوطنية والولاء الخالص للعراق
وزارة العدل: استكمال الإجراءات القانونية لافتتاح صفوف للدراسة المتوسطة داخل سجن الناصرية
مديرية السيطرة والاستجابة في وزارة الداخلية: سجلنا ملايين الاتصالات خلال تسعة أشهر
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك