محافظ ديالى يعلن انتهاء أزمة "غاز الطبخ" ويتوعد "المتلاعبين بالأسعار"

أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء ( 6 كانون الثاني 2026 )، انتهاء أزمة غاز الطبخ في المحافظة، فيما توعد بمعاقبة المتلاعبين بالأسعار قانونياً.

وقال رئيس المجلس عمر الكروي، في حديث صحفي، إن "العديد من مناطق المحافظة شهدت خلال الـ72 ساعة الماضية أزمة في توفر غاز الطبخ، نتيجة سببين رئيسين، الأول قطع طريق كركوك – بغداد قرب طوزخورماتو أمام الشاحنات الناقلة للغاز السائل بسبب السيول، والثاني خلل فني في أنبوب النقل من البصرة باتجاه بغداد، ما أثر على حصة المحافظة".

وأضاف الكروي أن "الأمر تم معالجته خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصلت شحنات كبيرة من الغاز السائل إلى 24 معملًا، ستضخ نحو 32,000 قنينة غاز يومياً بطاقة قصوى لتغطية حاجة جميع الوحدات الإدارية، ولا سيما مراكز المدن الرئيسة".

وأشار إلى أن "الأزمة تم تجاوزها، وحالياً عملية إيصال قنينات غاز الطبخ إلى الأزقة والأحياء مستمرة بوتيرة متصاعدة"، مؤكداً أنه "تم توجيه الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتلاعب بالأسعار أو يحاول خلق أزمة، مع التأكيد على ضرورة ضمان توفر كميات كافية للمناطق خلال الساعات المقبلة".

وشهدت محافظة ديالى في الاونة الاخيرة أزمة نتيجة النقص الحاصل في غاز الطبخ، فضلا عن استغلال اصحاب النفوس الضعيفة هذه الازمة لرفع الاسعار واستغلال المواطنين.