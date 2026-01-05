أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين ( 5 كانون الثاني 2026 )، ضبط عملة أجنبية وبضائع مخالفة في كمرك طريبيل والمنطقة الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان إنه، "بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك، ثامر قاسم داود، تمكن مركز كمرك طريبيل الحدودي من ضبط مسافرين عراقيين بحوزتهم عملات أجنبية ومحلية، فضلاً عن عدد من بطاقات الماستر كارد، خلافاً لتعليمات البنك المركزي العراقي".

وأضافت أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط عجلة في سيطرة (جيمن) محملة بمادة الدجاج المجمد تركي المنشأ، مخالفة للضوابط والتعليمات الاستيرادية".