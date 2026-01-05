محافظة بغداد: إصدار الأوامر الإدارية لتعيينات العقود وتوزيعهم نهاية الشهر الحالي

أكد رئيس لجنة الوحدات الإدارية وعضو مجلس محافظة بغداد، حيدر موحان الفياض، اليوم الاثنين، أن إصدار الأوامر الإدارية لتعيينات العقود وتوزيعهم نهاية الشهر الحالي، حيث ذكز الفياض، إن " نهاية الشهر الحالي ستشهد حسم وتصويت على ملف اختيار رؤساء الوحدات الإدارية (مديري النواحي والقائممقامين) الجدد في جميع مناطق العاصمة من دون استثناء، بعد أن أنهت اللجنة المكلفة أعمالها ورفعته إلى رئاسة المجلس لغرض إدراجه ضمن جدول الأعمال".

وبخصوص حسم ملف تعيينات العقود، لفت الفياض إلى "تشكيل لجنة من مجلس محافظة بغداد للمتابعة والرقابة على تعويض البدلاء للمخالفين لشروط وضوابط التقديم أو تقديم معلومات غير دقيقة". كذلك أوضح، أن "الأوامر الإدارية للمتقدمين للتعيين بصفة عقد ستصدر نهاية الشهر الحالي، على أن يتم توزيعهم بين دوائر محافظة بغداد".