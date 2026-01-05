حالة الطقس: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة نهاية الأسبوع، فقد ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الجنوبية ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية ونينوى 14 ، الأنبار وأربيل 15، صلاح الدين وكركوك وديالى وكربلاء المقدسة16،بغداد وبابل والمثنى 17، النجف الأشرف وواسط والديوانية وميسان والبصرة 18 ، وذي قار 19".

كما أضاف، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في الأقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية". كذلك لفت إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وأوضح ،أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط أمطار في المنطقة الشمالية وخاصة الجبلية منها، وصحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط على فترات مسببة تصاعد الغبار في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المطقة الشمالية".