صفقة رئاسة الجمهورية ..الديمقراطي يضغط على الوطني بورقتي العدل والبيئة

أكد النائب السابق جاسم محمد جعفر،الأحد، صعوبة حسم التصويت على منصب رئيس الجمهورية من الجولة الأولى، مرجحاً أن يكون إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على خوض المنافسة بهدف الضغط على الاتحاد الوطني للتخلي عن وزارتي العدل والبيئة، وعدم حصوله على أي وزارة في الحكومة المقبلة.

وقال جعفر في تصريح ل /المعلومة / ، إن " معلومات شبه مؤكدة تشير إلى أن الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، سيتقدمان بمرشحين اثنين لكل منهما ، للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية" ، مبيناً أن " حسم التصويت في الجولة الأولى يبدو صعباً جداً، فيما تبقى نتائج الجولة الثانية غير محسومة نظراً لامتلاك كل طرف دعماً نيابياً" .

وأضاف أن " إصرار الحزب الديمقراطي على المنافسة يعود إلى سببين، الأول اعتقاده بأنه الأحق بالمنصب لحصوله على أعلى الأصوات والمقاعد في الانتخابات العامة، والثاني وهو الأرجح يتمثل في ممارسة ضغط سياسي على الاتحاد الوطني للتنازل عن وزارتي العدل والبيئة مقابل التخلي عن المنافسة وترك المنصب للاتحاد الوطني الكردستاني”.

يذكر أن رئاسة مجلس النواب ستعلن، خلال جلسة يوم غد الاثنين، أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.ا