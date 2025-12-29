جهاز الأمن الوطني: بدء استخدام الحقيبة الإلكترونية الذكية لمعالجة الغش في المدارس

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن ابتكار حقيبة إلكترونية ذكية ومتطورة لمعالجة الغش الإلكتروني خلال الامتحانات للصفوف المنتهية ،فيما أشار إلى أن هذه الحقيبة خضعت لاختبارات متعددة وبدأ العمل بها في المدارس، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في مؤتمر صحفي، إن "جهاز الأمن الوطني وجه رسالة واضحة وقوية لكل من يحاول العبث بالعملية التربوية أو المساس بنزاهتها، وبتوجه مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الكريم البصري، يواصل جهاز الأمن الوطني أداء واجبه الوطني في حماية العملية التربوية وأمن المجتمع".

وأضاف أنه "ضمن الجهود التي يعمل عليها جهاز الأمن الوطني الخاصة والذاتية تمكن قسم العمليات الخاصة في الجهاز من إنتاج حقيبة إلكترونية ذكية ومتطورة مخصصة لمعالجة وكشف الغش الإلكتروني أو الغش الامتحاني وبمديات بعيدة ومتوسطة وبكفاءة عالية جدا".

كما أوضح أن "هذه الحقيبة خضعت لاختبارات متعددة وكثيفة واليوم بدأ العمل بها في المدارس وخضع العاملون عليها للتدريبات، حيث كانت التجربة حية من خلال قيام أحد الضباط كشفه لعملية غش داخل أحد الصفوف".

فيما أكد أن "رئيس الجهاز وجه بإنتاج 100 حقيبة أخرى لتغطية الامتحانات المقبلة وأيضا تضمنت الخطة إنتاج أكثر من ألف حقيبة ستغطي المدارس في عموم بغداد"، منوهاً بأن "الخطة ستغطي أيضا جميع مدارس المحافظات".

بالمقابل، ذكر المدير العام لتربية الكرخ الثانية قيس الكلابي، خلال المؤتمر، أن "العديد من الأزمات تواجه البلد بشكل عام والعملية التربوية بشكل خاص مثل الإرهاب والمخدرات ولكن تبقى القضية الأخطر والتي تشكل هاجساً كبيرا يؤرقنا في وزارة التربية هي كيفية الحفاظ على أمن الامتحانات".

وتابع أن "البعض قد يتصور أن الامتحانات قضية تربوية تتعلق بوزارة التربية حصراً بل هي قضية أمن وطني إذ إن مصير أبنائنا ومستقبل هذا الجيل الواعد يتعلق بأمن هذه الامتحانات فإذا كانت الامتحانات مسيطراً عليها بالطريقة الصحيحة فسيكون لهذا البلد مستقبل آمن يضمن سلامة أبنائنا في الحصول على فرص متساوية وحسب استحقاقاتهم".

كذلك ثمّن الكلابي "جهود جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع وزارة التربية في تقديم مثل هذه الحقيبة"، لافتاً إلى أن "هناك العديد من الخروقات حدثت هنا أو هناك تتعلق بوجود الغش".