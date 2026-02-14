قوة من الحشد الشعبي تطيح بمسؤول تمويل التنظيمات الإرهابية في الأنبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، الاطاحة ‏ بإرهابي خطير مسؤول عن تمويل التنظيمات الإرهابية في الأنبار.

وقالت الهيئة في بيان إن "قوة من الفوج الثالث / اللواء 57 بالحشد الشعبي، وبواجب مشترك مع جهاز الأمن الوطني، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المتورطين في تمويل التنظيمات الارهابية بالعجلات والمعونة اللوجستية ضمن قاطع المسؤولية في محافظة الأنبار".

واضافت ان "هذه العملية النوعية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعقب الخلايا الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق المسؤولية".

وبينت ان "قوات الحشد الشعبي تستمر في تنفيذ العمليات الاستباقية لضرب أوكار الإرهاب، وملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن".