وزارة العمل: إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر كانون الثاني 2026 في بغداد والمحافظات، حيث ذكرت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خلود حيران، في بيان، أن "الدائرة أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بإطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين ابتداء من ظهر اليوم الاثنين الموافق 29-12-2025"، داعية المتقاعدين كافه الى "مراجعة المنافذ لتسلم رواتبهم".



