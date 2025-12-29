الأخبار

وزارة الداخلية: القبض على تاجرين دوليين وضبط 51 كغم من المخدرات في ديالى والبصرة


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على تاجري مخدرات دوليين وضبط 51 كغم من المخدرات في ديالى والبصرة، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "بتوجيهٍ من وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وبمتابعة ميدانية وإشراف مباشر من التشكيلات المختصة، أعلنت الوزارة عن نجاح عمليتين أمنيتين نوعيتين منفصلتين، استهدفتا شبكات تهريب وتجارة المخدرات، استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة".

وأضاف ،أن " العمليتين اسفرت عن إلقاء القبض على (2) من التجار الدوليين بالمخدرات، وضبط (3) كغم من المواد المخدرة في محافظة ديالى، إضافة إلى ضبط (48) كغم من المواد المخدرة في محافظة البصرة، خلال واجب مشترك نفذته تشكيلات وزارة الداخلية المختصة"، وتابع ،أنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء أصوليًا لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

كما أشادت الوزارة وفقا للبيان "بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبما يتحلى به منتسبوها من مهنية عالية، ويقظة استخبارية، وعمل ميداني دؤوب أسهم في تفكيك شبكات التهريب الدولية وتجفيف منابع هذه الآفة الخطيرة، تأكيدًا على التزام الوزارة بحماية المجتمع وصيانة مستقبل أبنائه".

كذلك أكدت الوزارة أن " معركتها ضد آفة المخدرات مستمرة وبلا هوادة، وأنها ماضية في ملاحقة شبكات التهريب والتجارة الدولية، حمايةً لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، وترسيخًا لهيبة الدولة وسيادة القانون".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك