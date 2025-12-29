وزارة الداخلية: القبض على تاجرين دوليين وضبط 51 كغم من المخدرات في ديالى والبصرة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على تاجري مخدرات دوليين وضبط 51 كغم من المخدرات في ديالى والبصرة، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "بتوجيهٍ من وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وبمتابعة ميدانية وإشراف مباشر من التشكيلات المختصة، أعلنت الوزارة عن نجاح عمليتين أمنيتين نوعيتين منفصلتين، استهدفتا شبكات تهريب وتجارة المخدرات، استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة".

وأضاف ،أن " العمليتين اسفرت عن إلقاء القبض على (2) من التجار الدوليين بالمخدرات، وضبط (3) كغم من المواد المخدرة في محافظة ديالى، إضافة إلى ضبط (48) كغم من المواد المخدرة في محافظة البصرة، خلال واجب مشترك نفذته تشكيلات وزارة الداخلية المختصة"، وتابع ،أنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء أصوليًا لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

كما أشادت الوزارة وفقا للبيان "بالجهود الكبيرة والمتميزة التي تبذلها المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبما يتحلى به منتسبوها من مهنية عالية، ويقظة استخبارية، وعمل ميداني دؤوب أسهم في تفكيك شبكات التهريب الدولية وتجفيف منابع هذه الآفة الخطيرة، تأكيدًا على التزام الوزارة بحماية المجتمع وصيانة مستقبل أبنائه".

كذلك أكدت الوزارة أن " معركتها ضد آفة المخدرات مستمرة وبلا هوادة، وأنها ماضية في ملاحقة شبكات التهريب والتجارة الدولية، حمايةً لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، وترسيخًا لهيبة الدولة وسيادة القانون".