حالة الطقس: أمطار وثلوج و تحت الصفر في محافظتان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وتسجيل محافظتين حرارة تصل الى 2 تحت الصفر غداً، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم عدا الأقسام الشمالية الشرقية من البلاد فيكون غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة وتساقط للثلوج يتحسن الطقس فيها تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد،

والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (3-5) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك (4 / -2)، نينوى (8 / 0)، أربيل (5 / 1)، السليمانية (3 / -2)، كركوك (7 / 1)، صلاح الدين (10 / 3)، ديالى (11 / 2)، الأنبار (10 / 3)، بغداد (12 / 2)، واسط (12 / 7)

بابل (14 / 7)، كربلاء المقدسة (13 / 9)، الديوانية (13 / 10)، النجف الأشرف (13 / 11)، ذي قار (15 / 12)، المثنى (14 / 11)، ميسان (14 / 10)،والبصرة (16 / 11)".

كذلك أضاف البيان، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً في عموم البلاد مع تساقط زخات مطر متفرقة وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".

كما لفت إلى، أن "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار متوسطة الشدة وأحياناً غزيرة في المنطقة الشمالية،

ودرجات الحرارة ترتفع في جميع محافظات العراق، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (3-5) كم".

فيما بيّن، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وفرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (3-5) كم".