وزارة الداخلية تنعى أحد منتسبيها الذي استشهد أثناء القبض على تجار المخدرات بكركوك

نعت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أحد منتسبي فوج سوات في قيادة شرطة كركوك، الذي ارتقى أثناء القبض على متهمين من تجار المخدرات، فقد ذكر بيان للوزارة، أن " وزارة الداخلية، تنعى وببالغ الحزن والأسى، أحد منتسبي فوج سوات في قيادة شرطة محافظة كركوك، الذي ارتقى شهيداً أثناء أداء واجبه الوطني المقدس في تنفيذ عملية أمنية لإلقاء القبض على متهمين من تجار المخدرات، ضمن قاطع التون كوبري في محافظة كركوك"، وتابع البيان، أن " الوزارة تتقدم بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى ذوي الشهيد"، مؤكدة أن "دماء الشهداء ستبقى خالدة".

كما اشارت الى ان "العملية كانت تفاصيلها خروج قوة مشتركة من تشكيلات وزارة الداخلية، وبالاشتراك مع القوة الماسكة للأرض، لتنفيذ واجب أمني وفق أوامر قبض أصولية بحق متهمين مطلوبين بقضايا مخدرات، وعند وصول القوة إلى مكان الواجب، تعرضت لإطلاق نار وحصل اشتباك مسلح مع المتهمين، ما أسفر عن إصابة عدد من المنتسبين من القوات الأمنية، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات المختصة، وحالاتهم الصحية مستقرة".

وأوضحت، أن " القوة الأمنية تمكنت من تحرير أسرة كانت محتجزة داخل إحدى المزارع، وإلقاء القبض على أحد المتهمين، فيما قتل المتهم الآخر خلال الاشتباك، فضلاً عن ضبط أسلحة نارية وأعتدة ومواد مخدرة. وتم نقل الجثة إلى الجهات المختصة، وفتح تحقيق أصولي بالحادث".

فيما أكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "القصاص العادل سينال كل من تسوّل له نفسه استهداف القوات الأمنية أو الاتجار بالمخدرات، وأن عملياتها الأمنية ستتواصل بكل حزم حتى تطهير المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، وفاءً لدماء الشهداء وحفاظاً على أمن العراق واستقراره".