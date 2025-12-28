كربلاء المقدسة: تشكيل فريق متخصص للتحقيق بالمقبرة الجماعية المكتشفة حديثاً في المحافظة

أعلنت دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين، اليوم الأحد، تشكيل فريق متخصص للتحقيق في مقبرة مكتشفة حديثاً في محافظة كربلاء المقدسة، مؤكدة أنها لم تحسم بعد طبيعة المقبرة المكتشفة، حيث ذكر معاون المدير العام للدائرة، ضرغام كامل عبد المجيد للوكالة الرسمية، إنه "بناءً على ما تداولته وسائل الإعلام، ومن خلال التواصل مع مديرية شهداء كربلاء المقدسة التابعة لمؤسسة الشهداء، وبتوجيه مباشر من رئيس المؤسسة، وبإشراف المدير العام لدائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين، تم تشكيل فريق فني متخصص بأعمال البحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية، والتوجه إلى موقع العمل".

كما أوضح، أن "الكثير من المعلومات تم تداولها بشأن حقيقة هذا الموقع، فمنها ما يرى أنها تعود إلى شهداء الانتفاضة الشعبانية، ومنها ما يرى أنها مقبرة شرعية تعود إلى الهنود البُهرة، أو ما يسمى بمقبرة الهنود".

كذلك لفت إلى، أن "الفريق الفني سيباشر عمله بالتحقق من هذه المعلومات، ورفع ما تبقى من الرفات بعد إكمال أعمال الصيانة التي نفذتها مديرية مجاري كربلاء"، لافتًا إلى أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم حسم موضوع كون هذه المقبرة جماعية من عدمه"، وأضاف، أنه "لم يتم التأكد حتى الآن مما إذا كانت مقبرة جماعية أم مقبرة شرعية، لحين إجراء أعمال التنقيب بشكل رسمي وأصولي وفق المعايير الدولية، والإعلان بشكل نهائي عن ماهية هذا الموقع".