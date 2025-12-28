الأخبار

محكمة تحقيق الكرخ الثانية: 93 ملياراً مبلغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بقضايا غسل الأموال


 

أكدت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، أن مبلغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بقضايا غسل الأموال بلغ 93 مليار دينار، حيث ذكر بيان لمجلس القضاء، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية كشفت عن الأموال المستردة والمصادرة والغرامات الصادرة بأحكام قضائية، في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال"، مشيرا الى ان " المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بلغ (93,668,979,124) ثلاثة وتسعين ملياراً وستمائة وثمانية وستين مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومئة وأربعة وعشرين ديناراً، إضافة إلى (1,793,905) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وتسعمائة وخمسة دولارات أمريكية".

ومن الجدير بالذكر ان "المجلس شدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع الدول الأعضاء".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كربلاء المقدسة: تشكيل فريق متخصص للتحقيق بالمقبرة الجماعية المكتشفة حديثاً في المحافظة
محكمة تحقيق الكرخ الثانية: 93 ملياراً مبلغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بقضايا غسل الأموال
اجتماع في بغداد تمهيداً لعقد مؤتمر الطاقة الذرية العربية 2026
 أمانة مجلس النواب تنهي استعدادات عقد الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية السادسة
رئيس الوزراء يوجه بإطلاق دفعة جديدة من مستحقات المقاولين
المحكمة الجنائية المركزية: السجن عشر سنوات لمنتسب أدخل مواد مخدرة إلى سجن أبو غريب
قيادة قوات الحدود تحبط محاولة تهريب 30 كغم من المخدرات بواسطة بالون غربي الأنبار
حالة الطقس: أمطار وضباب وانخفاض في درجات الحرارة
ضبط 30 حاوية تضم مواداً كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر
وزارة العدل: خطة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية المعتمدة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك