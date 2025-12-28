محكمة تحقيق الكرخ الثانية: 93 ملياراً مبلغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بقضايا غسل الأموال

أكدت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، أن مبلغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بقضايا غسل الأموال بلغ 93 مليار دينار، حيث ذكر بيان لمجلس القضاء، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية كشفت عن الأموال المستردة والمصادرة والغرامات الصادرة بأحكام قضائية، في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال"، مشيرا الى ان " المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بلغ (93,668,979,124) ثلاثة وتسعين ملياراً وستمائة وثمانية وستين مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومئة وأربعة وعشرين ديناراً، إضافة إلى (1,793,905) مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وتسعمائة وخمسة دولارات أمريكية".

ومن الجدير بالذكر ان "المجلس شدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع الدول الأعضاء".