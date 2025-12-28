اجتماع في بغداد تمهيداً لعقد مؤتمر الطاقة الذرية العربية 2026

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية، نعيم العبودي، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الطاقة الذرية العربية 2026، فيما أشار الى وضع الحجر الأساس لمنظومة تحت الحرجة للطاقة الذرية، حيث ذكر العبودي في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع وفد الهيئة العربية للطاقة الذرية، "بدأنا في نهاية عام 2022 ترتيب هيئة الطاقة الذرية وكانت هناك أعمال مهمة، حيث تم تسديد كامل ديون العراق واستحقاقات هيئة الطاقة الذرية العربية وفتح باب التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية على مستوى الجوانب الفنية والعلمية واللوجستية"، مبينا ان "الهيئة وبالتعاون مع وزارة التعليم وضعت الحجر الأساس لمنظومة تحت الحرجة في العراق بالتعاون مع الصين وهذا يعد من الخطوات المهمة ولأول مرة يحدث في العراق".

كذلك أضاف ان "منظومة تحت الحرجة ستتضمن مختبرات الوعاء والمطبخ الذي سيطبخ النظريات والعقليات لشبابنا العراقي سواء في الفيزياء النووية أو الهندسة النووية ومن ثم مستقبلاً قيادة هيئة الطاقة الذرية"، مشيراً إلى أن "هناك فجوة كبيرة كانت بين مخرجات طلابنا وجامعاتنا وبين الرعيل الأول لعلمائنا"، موضحا ان "علماءنا في هيئة الطاقة الذرية كان لهم دور كبير في إنشاء المختبرات وكانت خطوات مهمة لإعادة حركة الطاقة الذرية التي هي حق للشعوب عندما تكون برامجها سلمية لخدمة الزراعة والصناعة".

وتابع، أننا "نعقد اليوم اجتماع اللجنة العلمية للتهيئة لعقد مؤتمر الطاقة الذرية العربية في عام 2026، حيث ستضع اللجنة الأسس للمؤتمر الذي سيفتح آفاقاً للعراق والدول العربية للبحث عن مشاركات أساسية سواء على الجانب الفني أو العلمي بما يعود لصالح الشعوب العربية".

بالمقابل، ذكر رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية، سالم الحامدي، خلال المؤتمر، "نفتتح اليوم اللجنة العلمية الابتدائية للإعداد للمؤتمر العربي السابع عشر السلمي والذي سيعقد باستضافة الجمهورية العراقية".

كما أوضح أن "جلسة اليوم واللاحقة ستضع جميع الأسس إلى اللجان التي ستدير المؤتمر طيلة الفترة منها الأمانة العلمية واللجنة العلمية الابتدائية وجميع اللجان الأخرى التي ستدير المؤتمر".