المحكمة الجنائية المركزية: السجن عشر سنوات لمنتسب أدخل مواد مخدرة إلى سجن أبو غريب

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، بحق مدان عن جريمة إدخال مواد مخدرة لنزلاء في سجن أبو غريب لقاء مبالغ مالية، حيث ذكر مجلس القضاء في بيان، أن "المحكمة الجنائية المركزية، أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة إدخال مواد مخدرة لنزلاء في سجن أبو غريب لقاء مبالغ مالية".

كما لفت الى ان "المدان استغل صفته الوظيفية كحارس إصلاحي لتمرير المواد المخدرة للسجناء، مشيرا الى أن "الحكم صدر بحق المتهم وفقاً لأحكام القرار 160 / الفقرة ثانياً /1 لسنة 1983 المعدل".