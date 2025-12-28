الأخبار

حالة الطقس: أمطار وضباب وانخفاض في درجات الحرارة


 

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة ليلاً في أماكن متفرقة من المنطقة الوسطى وتكون متوسطة الى غزيرة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع انخفاض كبير في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".

كما أوضح البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 4، دهوك 5، أربيل 6، نينوى وكركوك 8، صلاح الدين 11، كربلاء المقدسة والأنبار وديالى 13، بغداد وواسط 15، بابل والديوانية وذي قار وميسان والمثنى 16، والنجف الأشرف والبصرة 17".

وأضاف، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً خلال النهار في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم وأقل من 500 متر في الضباب الكثيف".

كذلك لفت إلى، أن "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع تشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية: (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم وأحياناً أقل من 1000 متر".

فيما بيّن، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً في المنطقة الجنوبية ويتشكل الضباب الكثيف في أماكن متعددة من البلاد ويزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم وفي الضباب الكثيف 500 متر".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قيادة قوات الحدود تحبط محاولة تهريب 30 كغم من المخدرات بواسطة بالون غربي الأنبار
حالة الطقس: أمطار وضباب وانخفاض في درجات الحرارة
ضبط 30 حاوية تضم مواداً كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر
وزارة العدل: خطة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية المعتمدة
جهاز مكافحة الإرهاب: القبض على خمسة إرهابيين في مناطق متفرقة
الاستخبارات العسكرية تعتقل ثلاثة إرهابيين في مناطق مختلفة من البلاد
تحذير.. منخفض قطبي يسيطر على العراق مع انخفاض قياسي للحرارة
الاتصالات تقر بنقص حاد في مهارات الأمن السيبراني وتراهن على المواهب الشابة
كركوك تقرر تعطيل دوام المدارس يوم غد لسوء الاحوال الجوية
القائمة الرسمية لمنتخبنا الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك