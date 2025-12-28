حالة الطقس: أمطار وضباب وانخفاض في درجات الحرارة

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة ليلاً في أماكن متفرقة من المنطقة الوسطى وتكون متوسطة الى غزيرة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع انخفاض كبير في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (2-4) كم".

كما أوضح البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 4، دهوك 5، أربيل 6، نينوى وكركوك 8، صلاح الدين 11، كربلاء المقدسة والأنبار وديالى 13، بغداد وواسط 15، بابل والديوانية وذي قار وميسان والمثنى 16، والنجف الأشرف والبصرة 17".

وأضاف، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويتشكل الضباب صباحاً ثم يزول تدريجياً خلال النهار في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم وأقل من 500 متر في الضباب الكثيف".

كذلك لفت إلى، أن "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع تشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية: (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم وأحياناً أقل من 1000 متر".

فيما بيّن، أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً في المنطقة الجنوبية ويتشكل الضباب الكثيف في أماكن متعددة من البلاد ويزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم وفي الضباب الكثيف 500 متر".