ضبط 30 حاوية تضم مواداً كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر

أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الأحد، ضبط 30 حاوية تضم مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر، حيث ذكر الجهاز في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكّنت مفارز جهاز المخابرات الوطني في ميناء أم قصر من ضبط (30) حاوية تضم مواد كيمياوية شديدة الخطورة تم استيرادها من دون موافقات رسمية وخلافاً لضوابط الاستيراد".

كما لفت الى انه "تم تنفيذ العملية بناءً على أوامر قضائية وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وتم تسليم المواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة".