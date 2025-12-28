الأخبار

وزارة العدل: خطة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية المعتمدة


أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن خطة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، فقد ذكر بيان للوزارة، ان "وزارة العدل حققت تقدمًا نوعيًا لافتًا في مجال التحول الرقمي، تمثّل بإطلاق (130) خدمة إلكترونية عبر بوابة (أور) الحكومية، إلى جانب إنجاز مشروع أتمتة دوائر الكتاب العدول، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات العدلية".

وأضاف ان "الخدمات الإلكترونية شملت عددًا من الدوائر العدلية في الوزارة، من بينها دائرة التسجيل العقاري، ودائرة التنفيذ، ودوائر الكتاب العدول، ودائرة رعاية القاصرين، وقسم شؤون المواطنين، الأمر الذي أتاح للمواطنين الوصول إلى خدمات الوزارة إلكترونيًا من دون الحاجة إلى المراجعة الحضورية في العديد من المراجعات".

كما لفت الى ان "هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، وضمن التوجه الحكومي نحو رقمنة الخدمات العامة، وبإشراف مباشر من مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتنسيق مع دائرة التخطيط العدلي في الوزارة".

كذلك أكدت الوزارة، بحسب البيان، "استمرارها في توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بما يعزز مفهوم العدالة الرقمية ويضمن تقديم خدمات عدلية عصرية للمواطنين بجودة عالية وكفاءة أفضل، وبما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي الشامل في مؤسسات الدولة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قيادة قوات الحدود تحبط محاولة تهريب 30 كغم من المخدرات بواسطة بالون غربي الأنبار
حالة الطقس: أمطار وضباب وانخفاض في درجات الحرارة
ضبط 30 حاوية تضم مواداً كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر
وزارة العدل: خطة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية المعتمدة
جهاز مكافحة الإرهاب: القبض على خمسة إرهابيين في مناطق متفرقة
الاستخبارات العسكرية تعتقل ثلاثة إرهابيين في مناطق مختلفة من البلاد
تحذير.. منخفض قطبي يسيطر على العراق مع انخفاض قياسي للحرارة
الاتصالات تقر بنقص حاد في مهارات الأمن السيبراني وتراهن على المواهب الشابة
كركوك تقرر تعطيل دوام المدارس يوم غد لسوء الاحوال الجوية
القائمة الرسمية لمنتخبنا الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك