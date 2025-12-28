وزارة العدل: خطة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية المعتمدة

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن خطة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، فقد ذكر بيان للوزارة، ان "وزارة العدل حققت تقدمًا نوعيًا لافتًا في مجال التحول الرقمي، تمثّل بإطلاق (130) خدمة إلكترونية عبر بوابة (أور) الحكومية، إلى جانب إنجاز مشروع أتمتة دوائر الكتاب العدول، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات العدلية".

وأضاف ان "الخدمات الإلكترونية شملت عددًا من الدوائر العدلية في الوزارة، من بينها دائرة التسجيل العقاري، ودائرة التنفيذ، ودوائر الكتاب العدول، ودائرة رعاية القاصرين، وقسم شؤون المواطنين، الأمر الذي أتاح للمواطنين الوصول إلى خدمات الوزارة إلكترونيًا من دون الحاجة إلى المراجعة الحضورية في العديد من المراجعات".

كما لفت الى ان "هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، وضمن التوجه الحكومي نحو رقمنة الخدمات العامة، وبإشراف مباشر من مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتنسيق مع دائرة التخطيط العدلي في الوزارة".

كذلك أكدت الوزارة، بحسب البيان، "استمرارها في توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، بما يعزز مفهوم العدالة الرقمية ويضمن تقديم خدمات عدلية عصرية للمواطنين بجودة عالية وكفاءة أفضل، وبما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي الشامل في مؤسسات الدولة".