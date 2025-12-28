جهاز مكافحة الإرهاب: القبض على خمسة إرهابيين في مناطق متفرقة

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، القبض على (5) إرهابيين في ثلاث محافظات، حيث ذكر الجهاز في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أنه "في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن الوطني وملاحقة العناصر الإرهابية، نفذ أبطال جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة (5) إرهابيين في مناطق متفرقة، وذلك استناداً إلى أوامر قضائية من قاضي جهازنا ومعلومات استخبارية محكمة ومتابعة ميدانية متواصلة".

وأضاف، ان "قواتنا شرعت بتنفيذ عملية أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين (2) في محافظة كركوك كانا يعملان بصفة (ناقلين ومجهزين وموردين) في عصابات داعش الإرهابية المنهزمة".

كما لفت الى انه "في محافظة الأنبار نفذ أبطالنا عمليتين أمنيتين أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين (2) أحدهما كان يعمل في قواطع مختلفة لما كان يُسمى بـ (ولاية الأنبار) في داعش المقبور"، وتابع أنه "في عملية نوعية تمكنت قواتنا في محافظة نينوى من إلقاء القبض على إرهابي واحد من بقايا عناصر داعش الإرهابية".

كذلك أكد الجهاز، بحسب البيان، "استمراره في تنفيذ العمليات الاستباقية وفق استراتيجية أمنية متقدمة للوصول إلى عراق آمن ومستقر".