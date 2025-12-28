الأخبار

الاستخبارات العسكرية تعتقل ثلاثة إرهابيين في مناطق مختلفة من البلاد


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت ( 27 كانون الأول 2025 )، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارزها المنتشرة في قواطع العمليات لاستئصال جميع المطلوبين والعابثين بأمن البلاد وبمعلوماتها الاستخبارية الدقيقة وأثر كمائن نوعية محكمة متفرقة في اقسام الاستخبارات والأمن في الفرق (17 - 16) وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تلك القواطع من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في مناطق مختلفة".

وأشارت الى أن "الملقى القبض عليهم صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الارهاب".

وأوضحت أنه "جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تعاهد المديرية أبناء شعبها بانها مستمرة في تعقب الإرهابيين وتفكيك شبكاتهم لحفظ أمن الوطن والمواطن".

