تحذير.. منخفض قطبي يسيطر على العراق مع انخفاض قياسي للحرارة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت ( 27 كانون الاول 2025 )، تحديثا حول الحالة الجوية في البلاد، موضحة استمرار تأثيرات المنخفض القطبي الأول على المدن العراقية بشدة متفاوتة حتى منتصف ليلة الأحد/الاثنين.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "المنطقة الشمالية ستكون الأكثر تأثرًا بالحالة الجوية، حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على نطاق واسع تشمل شمال وشرق نينوى ودهوك وأربيل والسليمانية وكركوك، مع تراكمات تتراوح بين 30 و70 ملم، وقد تصل في بعض المناطق المحدودة، ولا سيما المرتفعات الشرقية والشمالية الشرقية، إلى 80–100 ملم، مع نشاط واضح للعواصف الرعدية. كما يُتوقع تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الجبلية، مع فرص لهطول أمطار متجمدة في مناطق متفرقة من شمال البلاد، خاصة شمال وغرب نينوى".

وأضافت، أن "المنطقة الوسطى ستشهد أمطارًا خفيفة إلى معتدلة في أغلب مدنها، بتراكمات تتراوح بين 5 و20 ملم، فيما تزداد الفعالية شرق المنطقة، ولا سيما في ديالى وشرق صلاح الدين وشرق واسط، لتصل التراكمات إلى نحو 25–40 ملم، في حين تبقى الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ضمن الفعالية الأضعف".

أما المنطقة الجنوبية، فأشارت الأنواء الجوية إلى أن "الأمطار ستكون خفيفة ومتقطعة في معظم مدنها، مع تراكمات تتراوح بين 1 و8 ملم، باستثناء شرق محافظة ميسان حيث يُتوقع ارتفاع التراكمات إلى 20–25 ملم، بينما تبقى فرص الأمطار محدودة أو ضعيفة في بقية مناطق الجنوب، لا سيما الجنوب الغربي".

وبيّنت الهيئة أن "البلاد ستتأثر برياح غربية إلى شمالية غربية نشطة خلال ساعات صباح ونهار الأحد، تصل سرعتها إلى نحو 45 كم/ساعة، وتكون مثيرة لغبار متوسط إلى كثيف أحيانًا، خاصة في غرب البلاد وبعض مناطق الوسط والجنوب الغربي، ما يؤدي إلى تردي مدى الرؤية الأفقية، خصوصًا في المناطق الصحراوية".

وأوضحت الأنواء الجوية، أن "كتلة هوائية باردة ستندفع خلف جبهة المنخفض خلال نهار الأحد، مسببة انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة غرب البلاد، ثم يمتد الانخفاض إلى بقية المدن بدرجات أقل".

ولفتت إلى أن "الانخفاض الأشد في درجات الحرارة متوقع مع تأثير المنخفض القطبي الثاني بعد منتصف الأسبوع، حيث يُرجح تسجيل درجات حرارة صفرية في أغلب المدن، ودون الصفر في المناطق الشمالية".

ودعت الهيئة المواطنين إلى "توخي الحذر، سيما في المناطق الشمالية المعرضة لغزارة الأمطار والسيول، وعلى المرتفعات الجبلية بسبب تساقط الثلوج وانعدام الرؤية، فضلًا عن الانتباه إلى برودة الأجواء خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ونشاط الرياح المثيرة للغبار في غرب ووسط البلاد".