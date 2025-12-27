الأخبار

تحذير.. منخفض قطبي يسيطر على العراق مع انخفاض قياسي للحرارة


أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت ( 27 كانون الاول 2025 )، تحديثا حول الحالة الجوية في البلاد، موضحة استمرار تأثيرات المنخفض القطبي الأول على المدن العراقية بشدة متفاوتة حتى منتصف ليلة الأحد/الاثنين.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "المنطقة الشمالية ستكون الأكثر تأثرًا بالحالة الجوية، حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على نطاق واسع تشمل شمال وشرق نينوى ودهوك وأربيل والسليمانية وكركوك، مع تراكمات تتراوح بين 30 و70 ملم، وقد تصل في بعض المناطق المحدودة، ولا سيما المرتفعات الشرقية والشمالية الشرقية، إلى 80–100 ملم، مع نشاط واضح للعواصف الرعدية. كما يُتوقع تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الجبلية، مع فرص لهطول أمطار متجمدة في مناطق متفرقة من شمال البلاد، خاصة شمال وغرب نينوى".

وأضافت، أن "المنطقة الوسطى ستشهد أمطارًا خفيفة إلى معتدلة في أغلب مدنها، بتراكمات تتراوح بين 5 و20 ملم، فيما تزداد الفعالية شرق المنطقة، ولا سيما في ديالى وشرق صلاح الدين وشرق واسط، لتصل التراكمات إلى نحو 25–40 ملم، في حين تبقى الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ضمن الفعالية الأضعف".

أما المنطقة الجنوبية، فأشارت الأنواء الجوية إلى أن "الأمطار ستكون خفيفة ومتقطعة في معظم مدنها، مع تراكمات تتراوح بين 1 و8 ملم، باستثناء شرق محافظة ميسان حيث يُتوقع ارتفاع التراكمات إلى 20–25 ملم، بينما تبقى فرص الأمطار محدودة أو ضعيفة في بقية مناطق الجنوب، لا سيما الجنوب الغربي".

وبيّنت الهيئة أن "البلاد ستتأثر برياح غربية إلى شمالية غربية نشطة خلال ساعات صباح ونهار الأحد، تصل سرعتها إلى نحو 45 كم/ساعة، وتكون مثيرة لغبار متوسط إلى كثيف أحيانًا، خاصة في غرب البلاد وبعض مناطق الوسط والجنوب الغربي، ما يؤدي إلى تردي مدى الرؤية الأفقية، خصوصًا في المناطق الصحراوية".

وأوضحت الأنواء الجوية، أن "كتلة هوائية باردة ستندفع خلف جبهة المنخفض خلال نهار الأحد، مسببة انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة غرب البلاد، ثم يمتد الانخفاض إلى بقية المدن بدرجات أقل".

ولفتت إلى أن "الانخفاض الأشد في درجات الحرارة متوقع مع تأثير المنخفض القطبي الثاني بعد منتصف الأسبوع، حيث يُرجح تسجيل درجات حرارة صفرية في أغلب المدن، ودون الصفر في المناطق الشمالية".

ودعت الهيئة المواطنين إلى "توخي الحذر، سيما في المناطق الشمالية المعرضة لغزارة الأمطار والسيول، وعلى المرتفعات الجبلية بسبب تساقط الثلوج وانعدام الرؤية، فضلًا عن الانتباه إلى برودة الأجواء خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ونشاط الرياح المثيرة للغبار في غرب ووسط البلاد".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
