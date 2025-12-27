كركوك تقرر تعطيل دوام المدارس يوم غد لسوء الاحوال الجوية

قررت محافظة كركوك، السبت، تعطيل دوام المدارس يوم غد الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت المحافظة في بيان، "وجّه محافظ كركوك السيد ريبوار طه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الأحد في جميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في عموم المحافظة".

وعزا البيان ذلك الى "استمرار الحالة الجوية وموجة الأمطار والانخفاض الحاد في درجات الحرارة، واستنادًا إلى تقارير الأنواء الجوية وتربية كركوك حفاظًا على سلامة التلاميذ والطلبة".

وأشار البيان إلى أن "الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية والكليات سيستمر كالمعتاد".