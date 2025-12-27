القائمة الرسمية لمنتخبنا الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، القائمة الرسمية لمنتخبنا الأولمبيّ، التي ستشارك في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية مطلع العام المقبل.

وضمّت القائمة اللاعبين الذين وقع عليهم اختيار الجهاز الفني، استعدادًا لخوض غمار البطولة القارية، التي تُعد محطة مهمة في مسيرة المنتخب، لما تحمله من تنافس قوي بين نخبة المنتخبات الآسيوية، وسعيًا لتحقيق نتائج إيجابية تليق بسمعة الكرة العراقية.