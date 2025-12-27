عمليات بغداد تعتقل 9 متهمين بالحرق العشوائي في الرصافة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال تسعة متهمين بأعمال الحرق العشوائي في عدد من مناطق جانب الرصافة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان إنه "استكمالاً لواجبات لجنة الأمر الديواني (٢٤١٢٨٥) الخاصة بمعالجة التلوث البيئي بالاشتراك مع مفارز وزارة البيئة وجهاز الأمن الوطني فضلاً عن متابعة وتدقيق مواقع الطمر الصحي ومحطات فرز وتدوير النفايات، بإسناد قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية، اسفر عنها القاء القبض على (٩) متهمين بالحرق العشوائي (خارج الضوابط المعمول بها)".

وأضافت القيادة، ان "هذه المواقع كان ينتج عنها انبعاث الغازات والروائح التي تسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين وذلك ضمن مناطق (النهروان، معسكر الرشيد، المعامل/قضاء الزوراء) في جانب الرصافة".