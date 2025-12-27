وزارة الدفاع: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريباً لتعزيز الدفاع الجوي

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، ان الأولوية حالياً لتعزيز الدفاع الجوي وتسليح القوة الجوية، فيما اشارت الى ان 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل نهاية العام الحالي لتعزيز الدفاع الجوي، حيث ذكر مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية، ان "اهم العقود التي تم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية ومن المؤمل استلامها خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل هي في مجال القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي ومجالات اخرى بحرية وبرية".

كما لفت إلى ان "الاولويات حالياً الدفاع الجوي والأسلحة المهمة للقوة الجوية"، موضحا ان "الدفاع الجوي حصل على رادارات فرنسية متطورة جدا تتعامل مع كافة التحديات".

واضاف، انه "ستصلنا طائرات متطورة قبل نهاية هذا العام ليكتمل وصول 6 طائرات كاراكار الفرنسية وهي دورها كبير ومهم في مجال دعم القوات الامنية"، وتابع، انه "في مجال آخر لدينا تعاون مع كوريا الجنوبية وهي متطورة في الدفاع الجوي وبداية العام المقبل سوف تصل بطاريات متوسطة المدى كسلاح دفاع جوي، والتي سوف تضيف اضافة قوية وممتازة إلى الدفاع الجوي".

كذلك بيّن ان "هناك عملا كبيرا في مجال تسليح الطائرات بامكانيات عالية جدا في مجال تمكنها في العمل بالشراكة مع المجال الجوي وهذا التطور نتيجة لإصرار وزارة الدفاع على امتلاك ارقى الأسلحة وفق الإمكانات والقدرات".

وأشار إلى ان "هناك دعما كبيرا من الحكومة العراقية من خلال توفير مبالغ كبيرة جدا للتسليح من اجل التنوع، الذي يلبي متطلباتنا وحاجاتنا خلال مواجهة التحديات".